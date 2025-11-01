Информация за цената за ErectusDAO (YUGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.189177 $ 0.189177 $ 0.189177 24-часов нисък $ 0.20563 $ 0.20563 $ 0.20563 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.189177$ 0.189177 $ 0.189177 24-часов висок $ 0.20563$ 0.20563 $ 0.20563 Рекорд за всички времена $ 0.281013$ 0.281013 $ 0.281013 Най-ниска цена $ 0.178234$ 0.178234 $ 0.178234 Промяна на цената (1ч) +0.67% Промяна на цената (1д) +6.55% Промяна на цената (7д) +7.81% Промяна на цената (7д) +7.81%

Цената в реално време за ErectusDAO (YUGE) е$0.20168. През последните 24 часа YUGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.189177 до най-висока стойност $ 0.20563, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YUGE е $ 0.281013, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.178234.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YUGE има промяна от +0.67% за последния час, +6.55% за 24 часа и +7.81% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ErectusDAO (YUGE)

Пазарна капитализация $ 321.82K$ 321.82K $ 321.82K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 321.82K$ 321.82K $ 321.82K Циркулиращо предлагане 1.60M 1.60M 1.60M Общо предлагане 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235

Текущата пазарна капитализация на ErectusDAO е $ 321.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YUGE е 1.60M, като общото предлагане е 1595241.433839235. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 321.82K.