Информация за цената за EquitEdge (EEG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.05005 $ 0.05005 $ 0.05005 24-часов нисък $ 0.05005 $ 0.05005 $ 0.05005 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.05005$ 0.05005 $ 0.05005 24-часов висок $ 0.05005$ 0.05005 $ 0.05005 Рекорд за всички времена $ 0.058283$ 0.058283 $ 0.058283 Най-ниска цена $ 0.04823955$ 0.04823955 $ 0.04823955 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за EquitEdge (EEG) е$0.05005. През последните 24 часа EEG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.05005 до най-висока стойност $ 0.05005, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EEG е $ 0.058283, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.04823955.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EEG има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за EquitEdge (EEG)

Пазарна капитализация $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M Циркулиращо предлагане 400.00M 400.00M 400.00M Общо предлагане 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на EquitEdge е $ 20.02M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EEG е 400.00M, като общото предлагане е 500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 25.02M.