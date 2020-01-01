Токеномика на Equation (EQU) Открийте ключова информация за Equation (EQU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Equation (EQU) Equation is a decentralized perpetual contract built on Arbitrum. With its innovative BRMM model, Equation provides both traders and Liquidity Providers (LPs) with up to 200x leverage, enabling traders to establish larger and unrestricted positions while enhancing capital efficiency for LPs. As one of the DeFi protocols advocating for the resurgence of the 'Fair Launch', Equation stands as a testament to the power of community-driven innovation in shaping the future of decentralized finance. It prioritizes security and transparency, providing traders with a reliable and secure environment for perpetual trading participation. Официален уебсайт: https://equation.org/ Бяла книга: https://docs.equation.org/whitepaper/ Купете EQU сега!

Токеномика и анализ на цената за Equation (EQU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Equation (EQU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.28K $ 14.28K $ 14.28K Общо предлагане: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Циркулиращо предлагане: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M FDV (оценка при пълна реализация): $ 29.83K $ 29.83K $ 29.83K Рекорд за всички времена: $ 55.09 $ 55.09 $ 55.09 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00580789 $ 0.00580789 $ 0.00580789 Текуща цена: $ 0.01378306 $ 0.01378306 $ 0.01378306 Научете повече за цената на Equation (EQU)

Токеномика на Equation (EQU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Equation (EQU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EQU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EQU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EQU, разгледайте цената в реално време на токените EQU!

Прогноза за цената за EQU Искате ли да знаете какъв път може да поеме EQU? Нашата страница за прогноза за цената EQU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EQU сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!