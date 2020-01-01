Токеномика на Equalizer on Sonic (EQUAL) Открийте ключова информация за Equalizer on Sonic (EQUAL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Equalizer on Sonic (EQUAL) Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility. Официален уебсайт: https://equalizer.exchange Бяла книга: https://docs.equalizer.exchange/

Токеномика и анализ на цената за Equalizer on Sonic (EQUAL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Equalizer on Sonic (EQUAL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 977.90K $ 977.90K $ 977.90K Общо предлагане: $ 5.01M $ 5.01M $ 5.01M Циркулиращо предлагане: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.53M $ 4.53M $ 4.53M Рекорд за всички времена: $ 7.13 $ 7.13 $ 7.13 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.599055 $ 0.599055 $ 0.599055 Текуща цена: $ 0.904172 $ 0.904172 $ 0.904172 Научете повече за цената на Equalizer on Sonic (EQUAL)

Токеномика на Equalizer on Sonic (EQUAL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Equalizer on Sonic (EQUAL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EQUAL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EQUAL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EQUAL, разгледайте цената в реално време на токените EQUAL!

Прогноза за цената за EQUAL Искате ли да знаете какъв път може да поеме EQUAL? Нашата страница за прогноза за цената EQUAL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

