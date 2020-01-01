Токеномика на EQIFi (EQX) Открийте ключова информация за EQIFi (EQX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за EQIFi (EQX) EQIFI is a decentralized protocol for pooled lending, borrowing, and investing for ETH, ERC-20 tokens including wBTC, Stablecoins, and select fiat currencies. It will provide a single uniform platform for DeFi products with EQIBank bank accounts, loans, custody, debit and credit cards, OTC, and wealth management. Официален уебсайт: https://www.eqifi.com/ Купете EQX сега!

Токеномика и анализ на цената за EQIFi (EQX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EQIFi (EQX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 606.06K $ 606.06K $ 606.06K Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 606.06K $ 606.06K $ 606.06K Рекорд за всички времена: $ 0.74023 $ 0.74023 $ 0.74023 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00121221 $ 0.00121221 $ 0.00121221 Научете повече за цената на EQIFi (EQX)

Токеномика на EQIFi (EQX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на EQIFi (EQX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EQX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EQX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EQX, разгледайте цената в реално време на токените EQX!

