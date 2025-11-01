Информация за цената за Epoch (EPOCH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00006832 Най-ниска цена $ 0.00000852 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +31.17%

Цената в реално време за Epoch (EPOCH) е$0.00001124. През последните 24 часа EPOCH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EPOCH е $ 0.00006832, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000852.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EPOCH има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +31.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Epoch (EPOCH)

Пазарна капитализация $ 10.11K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.11K Циркулиращо предлагане 899.78M Общо предлагане 899,775,204.156491

Текущата пазарна капитализация на Epoch е $ 10.11K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EPOCH е 899.78M, като общото предлагане е 899775204.156491. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.11K.