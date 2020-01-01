Токеномика на EpiK Protocol (AIEPK)
EpiK Protocol envisions building a decentralized KG using blockchain technology to expand the horizons of today's AI technology, tapping on the decentralized storage technology which originated from Filecoin, uniquely designed Token Economy which ensures fair incentives, Decentralized Autonomous Organization (DAO) to ensure trusted governance, and Decentralized Financial Technology (DeFi) for reliable financial capabilities. Thus, creating a trusted, multi-party collaboration platform where all trusted contributors are rewarded fairly.
Токеномика и анализ на цената за EpiK Protocol (AIEPK)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EpiK Protocol (AIEPK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на EpiK Protocol (AIEPK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на EpiK Protocol (AIEPK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой AIEPK токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой AIEPK токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIEPK, разгледайте цената в реално време на токените AIEPK!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.