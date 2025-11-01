БорсаDEX+
Цената в реално време на EPIC FAIL GUY днес е 0.00001215 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за EFG към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на EFG в MEXC сега.

Повече за EFG

EFGценова информация

Какво представлява EFG

Официален уебсайт на EFG

Токеномика на EFG

EFG ценова прогноза

EPIC FAIL GUY Лого

EPIC FAIL GUY цена (EFG)

Не се намира в списъка

1 EFG към USD - цена в реално време:

-0.40%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
EPIC FAIL GUY (EFG) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:10:15 (UTC+8)

Информация за цената за EPIC FAIL GUY (EFG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

-0.46%

-2.76%

-2.76%

Цената в реално време за EPIC FAIL GUY (EFG) е$0.00001215. През последните 24 часа EFG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000121 до най-висока стойност $ 0.00001227, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EFG е $ 0.00048874, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000121.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EFG има промяна от -- за последния час, -0.46% за 24 часа и -2.76% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за EPIC FAIL GUY (EFG)

Текущата пазарна капитализация на EPIC FAIL GUY е $ 10.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EFG е 859.30M, като общото предлагане е 859296669.9192874. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.44K.

История на цените за EPIC FAIL GUY (EFG) USD

През днешния ден промяната в цената на EPIC FAIL GUY към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на EPIC FAIL GUY към USD беше $ -0.0000015242.
През последните 60 дни промяната в цената на EPIC FAIL GUY към USD беше $ -0.0000039015.
През последните 90 дни промяната в цената на EPIC FAIL GUY към USD беше $ -0.00002117367903593584.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-0.46%
30 дни$ -0.0000015242-12.54%
60 дни$ -0.0000039015-32.11%
90 дни$ -0.00002117367903593584-63.53%

Какво е EPIC FAIL GUY (EFG)

EFG - STICK-FIGURE FAIL LEGEND Born in late 2006 on 4chan, Epic Fail Guy emerged as a stick-figure character destined to fail at everything he attempts. A symbol of early internet humor and the inevitable mishaps of digital life. Know Your Meme officially documents Epic Fail Guy, cementing his place in internet culture history. The meme had already spread across various online communities by this point.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

EPIC FAIL GUY (EFG) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за EPIC FAIL GUY (USD)

Колко ще струва EPIC FAIL GUY (EFG) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от EPIC FAIL GUY (EFG) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за EPIC FAIL GUY.

Проверете прогнозата за цената за EPIC FAIL GUY сега!

EFG към местни валути

Токеномика на EPIC FAIL GUY (EFG)

Разбирането на токеномиката на EPIC FAIL GUY (EFG) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените EFG сега!

Хората също питат: Други въпроси относно EPIC FAIL GUY (EFG)

Колко струва EPIC FAIL GUY (EFG) днес?
Цената в реално време на EFG в USD е 0.00001215 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на EFG към USD?
Текущата цена на EFG към USD е $ 0.00001215. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на EPIC FAIL GUY?
Пазарната капитализация за EFG е $ 10.44K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на EFG?
Циркулиращото предлагане на EFG е 859.30M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на EFG?
EFG постигна ATH цена от 0.00048874 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на EFG?
EFG достигна ATL цена от 0.0000121 USD.
Какъв е обемът на търговията на EFG?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за EFG е -- USD.
Ще се повиши ли EFG тази година?
EFG може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за EFG за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:10:15 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за EPIC FAIL GUY (EFG)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

