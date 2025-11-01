Информация за цената за EPIC FAIL GUY (EFG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000121 $ 0.0000121 $ 0.0000121 24-часов нисък $ 0.00001227 $ 0.00001227 $ 0.00001227 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000121$ 0.0000121 $ 0.0000121 24-часов висок $ 0.00001227$ 0.00001227 $ 0.00001227 Рекорд за всички времена $ 0.00048874$ 0.00048874 $ 0.00048874 Най-ниска цена $ 0.0000121$ 0.0000121 $ 0.0000121 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.46% Промяна на цената (7д) -2.76% Промяна на цената (7д) -2.76%

Цената в реално време за EPIC FAIL GUY (EFG) е$0.00001215. През последните 24 часа EFG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000121 до най-висока стойност $ 0.00001227, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EFG е $ 0.00048874, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000121.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EFG има промяна от -- за последния час, -0.46% за 24 часа и -2.76% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за EPIC FAIL GUY (EFG)

Пазарна капитализация $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Циркулиращо предлагане 859.30M 859.30M 859.30M Общо предлагане 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874

Текущата пазарна капитализация на EPIC FAIL GUY е $ 10.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EFG е 859.30M, като общото предлагане е 859296669.9192874. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.44K.