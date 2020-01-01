Токеномика на EONIC (EONIC) Открийте ключова информация за EONIC (EONIC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за EONIC (EONIC) UNLOCK THE FUTURE OF FINANCE WITH EONIC EONIC is RWA (Real World Asset) tied to a next-gen cryptocurrency powering a decentralized future. Built on Solana for speed, security, and scalability, EONIC fuels real-world utility, seamless Web integration, and community-driven growth. Join the evolution of digital finance where innovation meets lasting impact, and we're empowering people globally. Tap into a seamless and secure ecosystem designed for both beginners and seasoned traders of all experience levels. Navigate the dynamic world of crypto with your "Big Bro Nico" Aka. E-Nico, an advanced Al super intelligence trained to help you become the very best version of you. Официален уебсайт: https://www.eonic.pro/ Купете EONIC сега!

Токеномика и анализ на цената за EONIC (EONIC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EONIC (EONIC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 105.11K $ 105.11K $ 105.11K Общо предлагане: $ 963.15M $ 963.15M $ 963.15M Циркулиращо предлагане: $ 963.15M $ 963.15M $ 963.15M FDV (оценка при пълна реализация): $ 105.11K $ 105.11K $ 105.11K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00010913 $ 0.00010913 $ 0.00010913 Научете повече за цената на EONIC (EONIC)

Токеномика на EONIC (EONIC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на EONIC (EONIC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EONIC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EONIC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EONIC, разгледайте цената в реално време на токените EONIC!

