Информация за цената за EONIC (EONIC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00025324 $ 0.00026756 24-часов нисък $ 0.00025324 24-часов висок $ 0.00026756 Рекорд за всички времена $ 0.00042902 Най-ниска цена $ 0.00009587 Промяна на цената (1ч) +0.12% Промяна на цената (1д) -0.59% Промяна на цената (7д) -1.08%

Цената в реално време за EONIC (EONIC) е$0.000265. През последните 24 часа EONIC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00025324 до най-висока стойност $ 0.00026756, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EONIC е $ 0.00042902, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00009587.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EONIC има промяна от +0.12% за последния час, -0.59% за 24 часа и -1.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за EONIC (EONIC)

Пазарна капитализация $ 253.96K$ 253.96K $ 253.96K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 253.96K$ 253.96K $ 253.96K Циркулиращо предлагане 963.15M 963.15M 963.15M Общо предлагане 963,149,182.007996 963,149,182.007996 963,149,182.007996

Текущата пазарна капитализация на EONIC е $ 253.96K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EONIC е 963.15M, като общото предлагане е 963149182.007996. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 253.96K.