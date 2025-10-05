Цената в реално време на EONIC днес е 0.000265 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за EONIC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на EONIC в MEXC сега.Цената в реално време на EONIC днес е 0.000265 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за EONIC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на EONIC в MEXC сега.

$0.00026416
-0.70%1D
EONIC (EONIC) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:42:27 (UTC+8)

Информация за цената за EONIC (EONIC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00025324
24-часов нисък
$ 0.00026756
24-часов висок

$ 0.00025324
$ 0.00026756
$ 0.00042902
$ 0.00009587
+0.12%

-0.59%

-1.08%

-1.08%

Цената в реално време за EONIC (EONIC) е$0.000265. През последните 24 часа EONIC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00025324 до най-висока стойност $ 0.00026756, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EONIC е $ 0.00042902, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00009587.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EONIC има промяна от +0.12% за последния час, -0.59% за 24 часа и -1.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за EONIC (EONIC)

$ 253.96K
--
$ 253.96K
963.15M
963,149,182.007996
Текущата пазарна капитализация на EONIC е $ 253.96K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EONIC е 963.15M, като общото предлагане е 963149182.007996. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 253.96K.

История на цените за EONIC (EONIC) USD

През днешния ден промяната в цената на EONIC към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на EONIC към USD беше $ -0.0000073920.
През последните 60 дни промяната в цената на EONIC към USD беше $ +0.0004255240.
През последните 90 дни промяната в цената на EONIC към USD беше $ +0.00013472772627211994.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-0.59%
30 дни$ -0.0000073920-2.78%
60 дни$ +0.0004255240+160.58%
90 дни$ +0.00013472772627211994+103.42%

Какво е EONIC (EONIC)

UNLOCK THE FUTURE OF FINANCE WITH EONIC EONIC is RWA (Real World Asset) tied to a next-gen cryptocurrency powering a decentralized future. Built on Solana for speed, security, and scalability, EONIC fuels real-world utility, seamless Web integration, and community-driven growth. Join the evolution of digital finance where innovation meets lasting impact, and we're empowering people globally. Tap into a seamless and secure ecosystem designed for both beginners and seasoned traders of all experience levels. Navigate the dynamic world of crypto with your "Big Bro Nico" Aka. E-Nico, an advanced Al super intelligence trained to help you become the very best version of you.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

EONIC (EONIC) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за EONIC (USD)

Колко ще струва EONIC (EONIC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от EONIC (EONIC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за EONIC.

Проверете прогнозата за цената за EONIC сега!

EONIC към местни валути

Токеномика на EONIC (EONIC)

Разбирането на токеномиката на EONIC (EONIC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените EONIC сега!

Хората също питат: Други въпроси относно EONIC (EONIC)

Колко струва EONIC (EONIC) днес?
Цената в реално време на EONIC в USD е 0.000265 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на EONIC към USD?
Текущата цена на EONIC към USD е $ 0.000265. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на EONIC?
Пазарната капитализация за EONIC е $ 253.96K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на EONIC?
Циркулиращото предлагане на EONIC е 963.15M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на EONIC?
EONIC постигна ATH цена от 0.00042902 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на EONIC?
EONIC достигна ATL цена от 0.00009587 USD.
Какъв е обемът на търговията на EONIC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за EONIC е -- USD.
Ще се повиши ли EONIC тази година?
EONIC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за EONIC за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.