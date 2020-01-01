Токеномика на Envision Labs (VIS)
Информация за Envision Labs (VIS)
Envision Labs is the future of media distribution.
Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more.
Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media.
The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users.
Токеномика и анализ на цената за Envision Labs (VIS)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Envision Labs (VIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Envision Labs (VIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Envision Labs (VIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой VIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой VIS токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.