Токеномика на EnviDa (EDAT) Открийте ключова информация за EnviDa (EDAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за EnviDa (EDAT) The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies. Официален уебсайт: https://envidatoken.io/ Купете EDAT сега!

Токеномика и анализ на цената за EnviDa (EDAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EnviDa (EDAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 445.76K $ 445.76K $ 445.76K Общо предлагане: $ 44.92M $ 44.92M $ 44.92M Циркулиращо предлагане: $ 10.48M $ 10.48M $ 10.48M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Рекорд за всички времена: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00651432 $ 0.00651432 $ 0.00651432 Текуща цена: $ 0.04174788 $ 0.04174788 $ 0.04174788 Научете повече за цената на EnviDa (EDAT)

Токеномика на EnviDa (EDAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на EnviDa (EDAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EDAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EDAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EDAT, разгледайте цената в реално време на токените EDAT!

Прогноза за цената за EDAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме EDAT? Нашата страница за прогноза за цената EDAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EDAT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!