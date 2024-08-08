Токеномика на ENTROPY (ENT) Открийте ключова информация за ENTROPY (ENT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ENTROPY (ENT) Launched on August 8, 2024, ENTROPY is a mineable memecoin project, where the token is mined in a DePIN-like way. ENTROPY miners mine entropy, which is literally nothing, generating useless randomness for which they are rewarded. With no VCs, no airdrops, and no founder allocation, ENTROPY is all about miners. At ENTROPY, miners eat first. With a goal of never generating network revenue, ENTROPY seeks to be the lower bound of crypto: A token with a lower market must be doing nothing, but with extra steps. Официален уебсайт: https://justentropy.lol Купете ENT сега!

Токеномика и анализ на цената за ENTROPY (ENT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ENTROPY (ENT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 634.91K $ 634.91K $ 634.91K Общо предлагане: $ 46.55B $ 46.55B $ 46.55B Циркулиращо предлагане: $ 8.05B $ 8.05B $ 8.05B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ENTROPY (ENT)

Токеномика на ENTROPY (ENT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ENTROPY (ENT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ENT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ENT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ENT, разгледайте цената в реално време на токените ENT!

