Информация за цената за EnteriseCoin (ENT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.094847$ 0.094847 $ 0.094847 Най-ниска цена $ 0.077312$ 0.077312 $ 0.077312 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -0.54% Промяна на цената (7д) -0.54%

Цената в реално време за EnteriseCoin (ENT) е$0.086161. През последните 24 часа ENT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ENT е $ 0.094847, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.077312.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ENT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -0.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за EnteriseCoin (ENT)

Пазарна капитализация $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 43.08M$ 43.08M $ 43.08M Циркулиращо предлагане 16.05M 16.05M 16.05M Общо предлагане 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на EnteriseCoin е $ 1.38M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ENT е 16.05M, като общото предлагане е 500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 43.08M.