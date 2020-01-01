Токеномика на ENTERBEAT (EBT)
Информация за ENTERBEAT (EBT)
EnterBeat (EBT) is a vertically integrated Web3 entertainment infrastructure designed to revolutionize how culture, creativity, and value converge in the digital age. It addresses the inefficiencies of traditional entertainment systems, which often centralize control and marginalize creators. EnterBeat introduces a multi-layered platform that decentralizes access, amplifies fan engagement, and embeds ownership into every interaction.
At its core, EnterBeat seamlessly integrates programmable NFTs, decentralized storage, modular smart contracts, and real-time AI personalization engines within a hybrid architecture. This innovative structure empowers creators with sovereign control over their content, allowing them to truly own their work. Fans, in turn, evolve into participatory stakeholders, gaining a tangible voice and stake in the entertainment they love. Furthermore, developers can leverage EnterBeat's composable protocol layer to build entirely new and immersive cultural experiences, fostering a vibrant ecosystem of innovation. EnterBeat isn't just a platform; it's a paradigm shift, enabling a more equitable and engaging future for entertainment.
Токеномика и анализ на цената за ENTERBEAT (EBT)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ENTERBEAT (EBT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на ENTERBEAT (EBT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на ENTERBEAT (EBT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой EBT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой EBT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на EBT, разгледайте цената в реално време на токените EBT!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.