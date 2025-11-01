Информация за цената за Enlightenment (E) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00006391 $ 0.00006391 $ 0.00006391 24-часов нисък $ 0.00006809 $ 0.00006809 $ 0.00006809 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00006391$ 0.00006391 $ 0.00006391 24-часов висок $ 0.00006809$ 0.00006809 $ 0.00006809 Рекорд за всички времена $ 0.00060777$ 0.00060777 $ 0.00060777 Най-ниска цена $ 0.00004528$ 0.00004528 $ 0.00004528 Промяна на цената (1ч) +1.44% Промяна на цената (1д) +3.70% Промяна на цената (7д) +29.76% Промяна на цената (7д) +29.76%

Цената в реално време за Enlightenment (E) е$0.00006757. През последните 24 часа E се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00006391 до най-висока стойност $ 0.00006809, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на E е $ 0.00060777, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004528.

Що се отнася до краткосрочното представяне, E има промяна от +1.44% за последния час, +3.70% за 24 часа и +29.76% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Enlightenment (E)

Пазарна капитализация $ 67.57K$ 67.57K $ 67.57K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 67.57K$ 67.57K $ 67.57K Циркулиращо предлагане 999.99M 999.99M 999.99M Общо предлагане 999,987,002.875597 999,987,002.875597 999,987,002.875597

Текущата пазарна капитализация на Enlightenment е $ 67.57K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на E е 999.99M, като общото предлагане е 999987002.875597. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 67.57K.