Цената в реално време на ENERGY COIN днес е 0.0000123 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ENERGY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ENERGY в MEXC сега.

Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
ENERGY COIN (ENERGY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:10:08 (UTC+8)

Информация за цената за ENERGY COIN (ENERGY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00001216
$ 0.00001216$ 0.00001216
24-часов нисък
$ 0.0000124
$ 0.0000124$ 0.0000124
24-часов висок

$ 0.00001216
$ 0.00001216$ 0.00001216

$ 0.0000124
$ 0.0000124$ 0.0000124

$ 0.00208531
$ 0.00208531$ 0.00208531

$ 0.00001216
$ 0.00001216$ 0.00001216

-0.38%

+0.93%

-13.33%

-13.33%

Цената в реално време за ENERGY COIN (ENERGY) е$0.0000123. През последните 24 часа ENERGY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001216 до най-висока стойност $ 0.0000124, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ENERGY е $ 0.00208531, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001216.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ENERGY има промяна от -0.38% за последния час, +0.93% за 24 часа и -13.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ENERGY COIN (ENERGY)

$ 12.30K
$ 12.30K$ 12.30K

--
----

$ 12.30K
$ 12.30K$ 12.30K

999.81M
999.81M 999.81M

999,809,745.474429
999,809,745.474429 999,809,745.474429

Текущата пазарна капитализация на ENERGY COIN е $ 12.30K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ENERGY е 999.81M, като общото предлагане е 999809745.474429. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.30K.

История на цените за ENERGY COIN (ENERGY) USD

През днешния ден промяната в цената на ENERGY COIN към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на ENERGY COIN към USD беше $ -0.0000046743.
През последните 60 дни промяната в цената на ENERGY COIN към USD беше $ -0.0000060629.
През последните 90 дни промяната в цената на ENERGY COIN към USD беше $ -0.00030328300391325517.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.93%
30 дни$ -0.0000046743-38.00%
60 дни$ -0.0000060629-49.29%
90 дни$ -0.00030328300391325517-96.10%

Какво е ENERGY COIN (ENERGY)

ENERGY COIN is a community-driven meme token inspired by the concept of “monetary energy,” as popularized by Michael Saylor. The project explores the idea that all value—financial or symbolic—is a form of energy stored and transferred through networks. ENERGY COIN exists on-chain as a decentralized digital asset without a roadmap, utility, or promise of return. It serves as a cultural experiment and memetic artifact within the crypto ecosystem. The token has no intrinsic value and is intended for entertainment and expressive purposes only.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

ENERGY COIN (ENERGY) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за ENERGY COIN (USD)

Колко ще струва ENERGY COIN (ENERGY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от ENERGY COIN (ENERGY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за ENERGY COIN.

Проверете прогнозата за цената за ENERGY COIN сега!

ENERGY към местни валути

Токеномика на ENERGY COIN (ENERGY)

Разбирането на токеномиката на ENERGY COIN (ENERGY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ENERGY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно ENERGY COIN (ENERGY)

Колко струва ENERGY COIN (ENERGY) днес?
Цената в реално време на ENERGY в USD е 0.0000123 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ENERGY към USD?
Текущата цена на ENERGY към USD е $ 0.0000123. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на ENERGY COIN?
Пазарната капитализация за ENERGY е $ 12.30K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ENERGY?
Циркулиращото предлагане на ENERGY е 999.81M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ENERGY?
ENERGY постигна ATH цена от 0.00208531 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ENERGY?
ENERGY достигна ATL цена от 0.00001216 USD.
Какъв е обемът на търговията на ENERGY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ENERGY е -- USD.
Ще се повиши ли ENERGY тази година?
ENERGY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ENERGY за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за ENERGY COIN (ENERGY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

