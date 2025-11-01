Информация за цената за ENERGY COIN (ENERGY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001216 $ 0.00001216 $ 0.00001216 24-часов нисък $ 0.0000124 $ 0.0000124 $ 0.0000124 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001216$ 0.00001216 $ 0.00001216 24-часов висок $ 0.0000124$ 0.0000124 $ 0.0000124 Рекорд за всички времена $ 0.00208531$ 0.00208531 $ 0.00208531 Най-ниска цена $ 0.00001216$ 0.00001216 $ 0.00001216 Промяна на цената (1ч) -0.38% Промяна на цената (1д) +0.93% Промяна на цената (7д) -13.33% Промяна на цената (7д) -13.33%

Цената в реално време за ENERGY COIN (ENERGY) е$0.0000123. През последните 24 часа ENERGY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001216 до най-висока стойност $ 0.0000124, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ENERGY е $ 0.00208531, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001216.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ENERGY има промяна от -0.38% за последния час, +0.93% за 24 часа и -13.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ENERGY COIN (ENERGY)

Пазарна капитализация $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K Циркулиращо предлагане 999.81M 999.81M 999.81M Общо предлагане 999,809,745.474429 999,809,745.474429 999,809,745.474429

Текущата пазарна капитализация на ENERGY COIN е $ 12.30K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ENERGY е 999.81M, като общото предлагане е 999809745.474429. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.30K.