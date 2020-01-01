Токеномика на End Wokeness (WOKE) Открийте ключова информация за End Wokeness (WOKE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за End Wokeness (WOKE) End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness. The community’s native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard. The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness. The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms. The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation. Официален уебсайт: https://www.endwokeness.org Купете WOKE сега!

Токеномика и анализ на цената за End Wokeness (WOKE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за End Wokeness (WOKE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.04K $ 2.04K $ 2.04K Общо предлагане: $ 970.84M $ 970.84M $ 970.84M Циркулиращо предлагане: $ 970.84M $ 970.84M $ 970.84M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.04K $ 2.04K $ 2.04K Рекорд за всички времена: $ 0.00213808 $ 0.00213808 $ 0.00213808 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на End Wokeness (WOKE)

Токеномика на End Wokeness (WOKE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на End Wokeness (WOKE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WOKE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WOKE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WOKE, разгледайте цената в реално време на токените WOKE!

