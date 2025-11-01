Информация за цената за END (END) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00730441 $ 0.00730441 $ 0.00730441 24-часов нисък $ 0.00788421 $ 0.00788421 $ 0.00788421 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00730441$ 0.00730441 $ 0.00730441 24-часов висок $ 0.00788421$ 0.00788421 $ 0.00788421 Рекорд за всички времена $ 0.087624$ 0.087624 $ 0.087624 Най-ниска цена $ 0.00383942$ 0.00383942 $ 0.00383942 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +3.57% Промяна на цената (7д) -2.93% Промяна на цената (7д) -2.93%

Цената в реално време за END (END) е$0.00765433. През последните 24 часа END се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00730441 до най-висока стойност $ 0.00788421, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на END е $ 0.087624, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00383942.

Що се отнася до краткосрочното представяне, END има промяна от -- за последния час, +3.57% за 24 часа и -2.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за END (END)

Пазарна капитализация $ 924.75K$ 924.75K $ 924.75K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Циркулиращо предлагане 120.81M 120.81M 120.81M Общо предлагане 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на END е $ 924.75K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на END е 120.81M, като общото предлагане е 500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.83M.