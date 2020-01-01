Токеномика на Emotional Support Dog (MAGNUS) Открийте ключова информация за Emotional Support Dog (MAGNUS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Emotional Support Dog (MAGNUS) MAGNUS is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, inspired by the concept of emotional support animals. Unlike many memecoins which often capitalize on humor or internet trends, MAGNUS aims to foster a sense of community and support among its holders. The token's theme centers around providing emotional support, mirroring the real-world role of emotional support dogs. MAGNUS emphasizes community effort, with its value and growth driven by community engagement rather than speculative trading alone. Официален уебсайт: https://magnusdogeth.com Купете MAGNUS сега!

Токеномика и анализ на цената за Emotional Support Dog (MAGNUS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Emotional Support Dog (MAGNUS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.61K $ 9.61K $ 9.61K Общо предлагане: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M Циркулиращо предлагане: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.61K $ 9.61K $ 9.61K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Emotional Support Dog (MAGNUS)

Токеномика на Emotional Support Dog (MAGNUS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Emotional Support Dog (MAGNUS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MAGNUS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MAGNUS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MAGNUS, разгледайте цената в реално време на токените MAGNUS!

Прогноза за цената за MAGNUS Искате ли да знаете какъв път може да поеме MAGNUS? Нашата страница за прогноза за цената MAGNUS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MAGNUS сега!

