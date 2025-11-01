Информация за цената за Emerge (EMERGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001241 $ 0.00001241 $ 0.00001241 24-часов нисък $ 0.00001617 $ 0.00001617 $ 0.00001617 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001241$ 0.00001241 $ 0.00001241 24-часов висок $ 0.00001617$ 0.00001617 $ 0.00001617 Рекорд за всички времена $ 0.00001898$ 0.00001898 $ 0.00001898 Най-ниска цена $ 0.00000559$ 0.00000559 $ 0.00000559 Промяна на цената (1ч) +1.08% Промяна на цената (1д) +18.33% Промяна на цената (7д) +46.02% Промяна на цената (7д) +46.02%

Цената в реално време за Emerge (EMERGE) е$0.00001491. През последните 24 часа EMERGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001241 до най-висока стойност $ 0.00001617, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EMERGE е $ 0.00001898, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000559.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EMERGE има промяна от +1.08% за последния час, +18.33% за 24 часа и +46.02% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Emerge (EMERGE)

Пазарна капитализация $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Циркулиращо предлагане 94.77B 94.77B 94.77B Общо предлагане 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Текущата пазарна капитализация на Emerge е $ 1.41M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EMERGE е 94.77B, като общото предлагане е 99999999999.99998. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.49M.