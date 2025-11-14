Токеномика на Elysyn Ai (ELYSYN) Открийте ключова информация за Elysyn Ai (ELYSYN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за Elysyn Ai (ELYSYN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Elysyn Ai (ELYSYN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.11K $ 5.11K $ 5.11K Общо предлагане: $ 9.19M $ 9.19M $ 9.19M Циркулиращо предлагане: $ 9.19M $ 9.19M $ 9.19M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.11K $ 5.11K $ 5.11K Рекорд за всички времена: $ 0.149965 $ 0.149965 $ 0.149965 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00055626 $ 0.00055626 $ 0.00055626 Научете повече за цената на Elysyn Ai (ELYSYN) Купете ELYSYN сега!

Информация за Elysyn Ai (ELYSYN) Официален уебсайт: https://elysynai.io/ Бяла книга: https://elysyn-ai.gitbook.io/elysyn-ai-whitepaper

Токеномика на Elysyn Ai (ELYSYN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Elysyn Ai (ELYSYN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ELYSYN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ELYSYN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ELYSYN, разгледайте цената в реално време на токените ELYSYN!

Прогноза за цената за ELYSYN Искате ли да знаете какъв път може да поеме ELYSYN? Нашата страница за прогноза за цената ELYSYN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ELYSYN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!