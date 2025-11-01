Информация за цената за Elysyn Ai (ELYSYN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.149965$ 0.149965 $ 0.149965 Най-ниска цена $ 0.00069012$ 0.00069012 $ 0.00069012 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Elysyn Ai (ELYSYN) е$0.00071355. През последните 24 часа ELYSYN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ELYSYN е $ 0.149965, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00069012.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ELYSYN има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Elysyn Ai (ELYSYN)

Пазарна капитализация $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K Циркулиращо предлагане 9.19M 9.19M 9.19M Общо предлагане 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296

Текущата пазарна капитализация на Elysyn Ai е $ 6.56K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ELYSYN е 9.19M, като общото предлагане е 9194235.959072296. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.56K.