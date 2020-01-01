Токеномика на ELYFI (ELFI) Открийте ключова информация за ELYFI (ELFI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ELYFI (ELFI) ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA’s DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking. Официален уебсайт: https://www.elyfi.world/en Купете ELFI сега!

Токеномика и анализ на цената за ELYFI (ELFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ELYFI (ELFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 376.73K $ 376.73K $ 376.73K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 50.91M $ 50.91M $ 50.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 740.00K $ 740.00K $ 740.00K Рекорд за всички времена: $ 0.089174 $ 0.089174 $ 0.089174 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00581478 $ 0.00581478 $ 0.00581478 Текуща цена: $ 0.00737626 $ 0.00737626 $ 0.00737626 Научете повече за цената на ELYFI (ELFI)

Токеномика на ELYFI (ELFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ELYFI (ELFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ELFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ELFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ELFI, разгледайте цената в реално време на токените ELFI!

Прогноза за цената за ELFI Искате ли да знаете какъв път може да поеме ELFI? Нашата страница за прогноза за цената ELFI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ELFI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!