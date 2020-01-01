Токеномика на ELVIS (ELVIS) Открийте ключова информация за ELVIS (ELVIS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ELVIS (ELVIS) Elvis is the world's first baboon with AI-linked brain-spinal BCI interface. Innovative by design, this Brain-Computer Interface opens up revolutionary possibilities for paralyzed patients by establishing a direct connection between the brain and external devices. It transforms thoughts into actions, enabling communication, control, and interaction with the world. The Interface in Elvis's brain is an extraordinary marvel—a 400-channel bidirectional system that not only transmits but also captures complex neural signals. At its core lies implantable electronics, with electrodes reading the brain cortex’s activity to control a computer. This data is then wirelessly transmitted (using technologies like Bluetooth) to a device where specialized software interprets it to, for example, move a cursor. This experiment also caused a significant stir in the scientific community, attracting the attention of many science enthusiasts and creating a dedicated fanbase for Elvis (4818 subscribers in X). The name "Elvis" became a sensation, inspiring the creation of numerous meme tokens under the same name (ELVIS) while the original token ELVIS has about 2300 holders at Mcap of $2,5M after the week since of it's launch on pump.fun. Russian Venture Fund “Voshod” has invested 305 million RUB ($3.5M) in the Elvis project. Официален уебсайт: https://www.elvisape.com Купете ELVIS сега!

Токеномика и анализ на цената за ELVIS (ELVIS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ELVIS (ELVIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 556.56K $ 556.56K $ 556.56K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 996.54M $ 996.54M $ 996.54M FDV (оценка при пълна реализация): $ 558.50K $ 558.50K $ 558.50K Рекорд за всички времена: $ 0.00271165 $ 0.00271165 $ 0.00271165 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0005585 $ 0.0005585 $ 0.0005585 Научете повече за цената на ELVIS (ELVIS)

Токеномика на ELVIS (ELVIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ELVIS (ELVIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ELVIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ELVIS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ELVIS, разгледайте цената в реално време на токените ELVIS!

