Токеномика на Elons Pet Snail (GARY) Открийте ключова информация за Elons Pet Snail (GARY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Elons Pet Snail (GARY) GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk’s playful reference to his “snail” as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community. Официален уебсайт: https://garythesnail.vip/ Купете GARY сега!

Токеномика и анализ на цената за Elons Pet Snail (GARY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Elons Pet Snail (GARY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 152.01K $ 152.01K $ 152.01K Общо предлагане: $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M Циркулиращо предлагане: $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 152.01K $ 152.01K $ 152.01K Рекорд за всички времена: $ 0.164411 $ 0.164411 $ 0.164411 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00170855 $ 0.00170855 $ 0.00170855 Текуща цена: $ 0.00345231 $ 0.00345231 $ 0.00345231 Научете повече за цената на Elons Pet Snail (GARY)

Токеномика на Elons Pet Snail (GARY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Elons Pet Snail (GARY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GARY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GARY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GARY, разгледайте цената в реално време на токените GARY!

Прогноза за цената за GARY Искате ли да знаете какъв път може да поеме GARY? Нашата страница за прогноза за цената GARY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GARY сега!

