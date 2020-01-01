Токеномика на Elons Gamertag (RANDOM9) Открийте ключова информация за Elons Gamertag (RANDOM9), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Elons Gamertag (RANDOM9) RANDOM9 is a memecoin that represents Elon Musk's hoppy and gaming user tag. RANDOM9 is purely a memecoin with no utility projects. RANDOM9 is the same gaming user tag that Elon Musk has been using for multiple years. This has been confirmed by him. RANDOM9 started as a memecoin after Elon Musk kept streaming video games from RANDOM9 account. The project goal is to spread the fun meme culture around the video game industry. There are no utilities. This project is not associated in any way with Elon Musk. Официален уебсайт: https://random9eth.com/ Купете RANDOM9 сега!

Токеномика и анализ на цената за Elons Gamertag (RANDOM9) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Elons Gamertag (RANDOM9), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 38.07K $ 38.07K $ 38.07K Общо предлагане: $ 979.81M $ 979.81M $ 979.81M Циркулиращо предлагане: $ 979.81M $ 979.81M $ 979.81M FDV (оценка при пълна реализация): $ 38.07K $ 38.07K $ 38.07K Рекорд за всички времена: $ 0.00134296 $ 0.00134296 $ 0.00134296 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Elons Gamertag (RANDOM9)

Токеномика на Elons Gamertag (RANDOM9): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Elons Gamertag (RANDOM9) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RANDOM9 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RANDOM9 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RANDOM9, разгледайте цената в реално време на токените RANDOM9!

