Какво е ElonRWA (ELONRWA)

ElonRWA is the first token backed by a real-world asset: the infamous Elon Musk portrait "Elon, I drew you!" ElonRWA tokens represent ownership of the physical portrait; the first of its kind. Token holders will have voting rights on what is done with the portrait in the future.

