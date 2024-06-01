Токеномика на Elon Trump (ET) Открийте ключова информация за Elon Trump (ET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Elon Trump (ET) Elon Trump (ET) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Elon Musk and Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, Elon Trump (ET) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem. Официален уебсайт: https://elontrumpcoin.xyz/ Бяла книга: https://elontrumpcoin.xyz/storage/2024/06/Whitepaper-ElonTrumpCoin-ET.pdf Купете ET сега!

Токеномика и анализ на цената за Elon Trump (ET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Elon Trump (ET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 48.49K $ 48.49K $ 48.49K Общо предлагане: $ 2.10T $ 2.10T $ 2.10T Циркулиращо предлагане: $ 2.10T $ 2.10T $ 2.10T FDV (оценка при пълна реализация): $ 48.49K $ 48.49K $ 48.49K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Elon Trump (ET)

Токеномика на Elon Trump (ET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Elon Trump (ET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ET, разгледайте цената в реално време на токените ET!

Прогноза за цената за ET Искате ли да знаете какъв път може да поеме ET? Нашата страница за прогноза за цената ET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ET сега!

