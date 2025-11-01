Информация за цената за Elon Trump Fart (ETF500) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00012591 $ 0.00012591 $ 0.00012591 24-часов нисък $ 0.00013397 $ 0.00013397 $ 0.00013397 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00012591$ 0.00012591 $ 0.00012591 24-часов висок $ 0.00013397$ 0.00013397 $ 0.00013397 Рекорд за всички времена $ 0.04275891$ 0.04275891 $ 0.04275891 Най-ниска цена $ 0.00012591$ 0.00012591 $ 0.00012591 Промяна на цената (1ч) +2.01% Промяна на цената (1д) +3.75% Промяна на цената (7д) -26.60% Промяна на цената (7д) -26.60%

Цената в реално време за Elon Trump Fart (ETF500) е$0.00013386. През последните 24 часа ETF500 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00012591 до най-висока стойност $ 0.00013397, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ETF500 е $ 0.04275891, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00012591.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ETF500 има промяна от +2.01% за последния час, +3.75% за 24 часа и -26.60% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Elon Trump Fart (ETF500)

Пазарна капитализация $ 133.63K$ 133.63K $ 133.63K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 133.63K$ 133.63K $ 133.63K Циркулиращо предлагане 999.88M 999.88M 999.88M Общо предлагане 999,882,047.042362 999,882,047.042362 999,882,047.042362

Текущата пазарна капитализация на Elon Trump Fart е $ 133.63K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ETF500 е 999.88M, като общото предлагане е 999882047.042362. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 133.63K.