Цената в реално време на Elon Trump Fart днес е 0.00013386 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ETF500 към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ETF500 в MEXC сега.

Повече за ETF500

ETF500ценова информация

Какво представлява ETF500

Официален уебсайт на ETF500

Токеномика на ETF500

ETF500 ценова прогноза

Elon Trump Fart Лого

Elon Trump Fart цена (ETF500)

Не се намира в списъка

1 ETF500 към USD - цена в реално време:

$0.00013317
$0.00013317$0.00013317
+3.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Elon Trump Fart (ETF500) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:24:04 (UTC+8)

Информация за цената за Elon Trump Fart (ETF500) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00012591
$ 0.00012591$ 0.00012591
24-часов нисък
$ 0.00013397
$ 0.00013397$ 0.00013397
24-часов висок

$ 0.00012591
$ 0.00012591$ 0.00012591

$ 0.00013397
$ 0.00013397$ 0.00013397

$ 0.04275891
$ 0.04275891$ 0.04275891

$ 0.00012591
$ 0.00012591$ 0.00012591

+2.01%

+3.75%

-26.60%

-26.60%

Цената в реално време за Elon Trump Fart (ETF500) е$0.00013386. През последните 24 часа ETF500 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00012591 до най-висока стойност $ 0.00013397, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ETF500 е $ 0.04275891, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00012591.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ETF500 има промяна от +2.01% за последния час, +3.75% за 24 часа и -26.60% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Elon Trump Fart (ETF500)

$ 133.63K
$ 133.63K$ 133.63K

--
----

$ 133.63K
$ 133.63K$ 133.63K

999.88M
999.88M 999.88M

999,882,047.042362
999,882,047.042362 999,882,047.042362

Текущата пазарна капитализация на Elon Trump Fart е $ 133.63K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ETF500 е 999.88M, като общото предлагане е 999882047.042362. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 133.63K.

История на цените за Elon Trump Fart (ETF500) USD

През днешния ден промяната в цената на Elon Trump Fart към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Elon Trump Fart към USD беше $ -0.0000836070.
През последните 60 дни промяната в цената на Elon Trump Fart към USD беше $ -0.0001049104.
През последните 90 дни промяната в цената на Elon Trump Fart към USD беше $ -0.0006336621656310272.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+3.75%
30 дни$ -0.0000836070-62.45%
60 дни$ -0.0001049104-78.37%
90 дни$ -0.0006336621656310272-82.55%

Какво е Elon Trump Fart (ETF500)

The project is a derivative of Fartcoin. The Fartcoin deployer has deployed this token because the President at Bone Fide Wealth tweeted about "A client just called and asked me if there’s going to be a Fartcoin ETF this year." Since the Elon narrative is has been running this one has come to existence. The token is following different narratives like Fartcoin, SPX500 and other big memes following the Trump narrative.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Elon Trump Fart (ETF500) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Elon Trump Fart (USD)

Колко ще струва Elon Trump Fart (ETF500) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Elon Trump Fart (ETF500) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Elon Trump Fart.

Проверете прогнозата за цената за Elon Trump Fart сега!

ETF500 към местни валути

Токеномика на Elon Trump Fart (ETF500)

Разбирането на токеномиката на Elon Trump Fart (ETF500) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ETF500 сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Elon Trump Fart (ETF500)

Колко струва Elon Trump Fart (ETF500) днес?
Цената в реално време на ETF500 в USD е 0.00013386 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ETF500 към USD?
Текущата цена на ETF500 към USD е $ 0.00013386. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Elon Trump Fart?
Пазарната капитализация за ETF500 е $ 133.63K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ETF500?
Циркулиращото предлагане на ETF500 е 999.88M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ETF500?
ETF500 постигна ATH цена от 0.04275891 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ETF500?
ETF500 достигна ATL цена от 0.00012591 USD.
Какъв е обемът на търговията на ETF500?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ETF500 е -- USD.
Ще се повиши ли ETF500 тази година?
ETF500 може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ETF500 за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:24:04 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Elon Trump Fart (ETF500)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

