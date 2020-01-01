Токеномика на ellow (Y)

Токеномика на ellow (Y)

Открийте ключова информация за ellow (Y), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за ellow (Y)

Yellow is a meme token launched on bnbchain, which is launched from fourmeme. $Y token has no utility so far. It aims to use yellow elements for secondary creation and viral spread. Since Binance's elements are mainly yellow, the goal of $Y is to build a community that likes yellow. By sharing memes and art related to yellow,brings Y token holders together closely. This is a PVE social experiment and also a performance art, to see whether the community can make a project better and whether it can make a yellow circle bigger and bigger.

Официален уебсайт:
https://y-cult.com/

Токеномика и анализ на цената за ellow (Y)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ellow (Y), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 46.19K
$ 46.19K
Общо предлагане:
$ 1.00B
$ 1.00B
Циркулиращо предлагане:
$ 987.22M
$ 987.22M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 46.78K
$ 46.78K
Рекорд за всички времена:
$ 0
$ 0
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0
$ 0
Текуща цена:
$ 0
$ 0

Токеномика на ellow (Y): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на ellow (Y) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой Y токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой Y токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на Y, разгледайте цената в реално време на токените Y!

Прогноза за цената за Y

Искате ли да знаете какъв път може да поеме Y? Нашата страница за прогноза за цената Y съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.