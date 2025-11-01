Информация за цената за ELLA (ELLA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00117802 24-часов нисък $ 0.00125851 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00136588 Най-ниска цена $ 0.00013543 Промяна на цената (1ч) +1.10% Промяна на цената (1д) +4.53% Промяна на цената (7д) -1.93%

Цената в реално време за ELLA (ELLA) е$0.0012415. През последните 24 часа ELLA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00117802 до най-висока стойност $ 0.00125851, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ELLA е $ 0.00136588, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00013543.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ELLA има промяна от +1.10% за последния час, +4.53% за 24 часа и -1.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ELLA (ELLA)

Пазарна капитализация $ 1.24M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.24M Циркулиращо предлагане 999.96M Общо предлагане 999,955,367.887856

Текущата пазарна капитализация на ELLA е $ 1.24M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ELLA е 999.96M, като общото предлагане е 999955367.887856. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.24M.