Информация за Elixir Staked deUSD (SDEUSD) sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral. Официален уебсайт: https://www.elixir.xyz/deusd Бяла книга: https://docs.elixir.xyz/deusd Купете SDEUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Elixir Staked deUSD (SDEUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 56.46M $ 56.46M $ 56.46M Общо предлагане: $ 53.66M $ 53.66M $ 53.66M Циркулиращо предлагане: $ 53.66M $ 53.66M $ 53.66M FDV (оценка при пълна реализация): $ 56.46M $ 56.46M $ 56.46M Рекорд за всички времена: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.593515 $ 0.593515 $ 0.593515 Текуща цена: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 Научете повече за цената на Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

Токеномика на Elixir Staked deUSD (SDEUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Elixir Staked deUSD (SDEUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SDEUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SDEUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SDEUSD, разгледайте цената в реално време на токените SDEUSD!

Прогноза за цената за SDEUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме SDEUSD? Нашата страница за прогноза за цената SDEUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

