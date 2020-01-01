Токеномика на Elixir deUSD (DEUSD) Открийте ключова информация за Elixir deUSD (DEUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Elixir deUSD (DEUSD) deUSD is a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. deUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral. Официален уебсайт: https://elixir.xyz Бяла книга: https://docs.elixir.xyz/deusd Купете DEUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за Elixir deUSD (DEUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Elixir deUSD (DEUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 137.51M Общо предлагане: $ 137.61M Циркулиращо предлагане: $ 137.61M FDV (оценка при пълна реализация): $ 137.51M Рекорд за всички времена: $ 1.04 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.978154 Текуща цена: $ 0.99925

Токеномика на Elixir deUSD (DEUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Elixir deUSD (DEUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DEUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DEUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DEUSD, разгледайте цената в реално време на токените DEUSD!

