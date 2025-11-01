Информация за цената за Eli5a (ELI5A) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01988308 $ 0.01988308 $ 0.01988308 24-часов нисък $ 0.02430746 $ 0.02430746 $ 0.02430746 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01988308$ 0.01988308 $ 0.01988308 24-часов висок $ 0.02430746$ 0.02430746 $ 0.02430746 Рекорд за всички времена $ 0.03709928$ 0.03709928 $ 0.03709928 Най-ниска цена $ 0.00431141$ 0.00431141 $ 0.00431141 Промяна на цената (1ч) +1.36% Промяна на цената (1д) +22.27% Промяна на цената (7д) -21.28% Промяна на цената (7д) -21.28%

Цената в реално време за Eli5a (ELI5A) е$0.02431086. През последните 24 часа ELI5A се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01988308 до най-висока стойност $ 0.02430746, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ELI5A е $ 0.03709928, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00431141.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ELI5A има промяна от +1.36% за последния час, +22.27% за 24 часа и -21.28% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Eli5a (ELI5A)

Пазарна капитализация $ 484.49K$ 484.49K $ 484.49K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 510.53K$ 510.53K $ 510.53K Циркулиращо предлагане 19.93M 19.93M 19.93M Общо предлагане 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Eli5a е $ 484.49K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ELI5A е 19.93M, като общото предлагане е 21000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 510.53K.