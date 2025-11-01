Информация за цената за Eli Lilly xStock (LLYX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 834.65 $ 834.65 $ 834.65 24-часов нисък $ 868.49 $ 868.49 $ 868.49 24-часов висок 24-часов нисък $ 834.65$ 834.65 $ 834.65 24-часов висок $ 868.49$ 868.49 $ 868.49 Рекорд за всички времена $ 868.49$ 868.49 $ 868.49 Най-ниска цена $ 624.79$ 624.79 $ 624.79 Промяна на цената (1ч) +0.13% Промяна на цената (1д) +2.15% Промяна на цената (7д) +3.94% Промяна на цената (7д) +3.94%

Цената в реално време за Eli Lilly xStock (LLYX) е$864.44. През последните 24 часа LLYX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 834.65 до най-висока стойност $ 868.49, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LLYX е $ 868.49, а най-ниската цена за всички времена е $ 624.79.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LLYX има промяна от +0.13% за последния час, +2.15% за 24 часа и +3.94% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Eli Lilly xStock (LLYX)

Пазарна капитализация $ 291.54K$ 291.54K $ 291.54K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 18.45M$ 18.45M $ 18.45M Циркулиращо предлагане 337.26 337.26 337.26 Общо предлагане 21,342.925497754 21,342.925497754 21,342.925497754

Текущата пазарна капитализация на Eli Lilly xStock е $ 291.54K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LLYX е 337.26, като общото предлагане е 21342.925497754. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 18.45M.