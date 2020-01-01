Токеномика на Element 280 (ELMNT) Открийте ключова информация за Element 280 (ELMNT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Element 280 (ELMNT) Element 280 (AKA E280) is an NFT collection and token aimed to be a one stop shop for Titanx users. Not sure which projects to participate in? Don't have time to read every single whitepaper? Press the easy button! By holding the ELMNT token or NFT, it is like owning a piece of every project in the ecosystem. Element 280 (ELMNT) is an erc20 token bonded with all of the Titanx ecosystem tokens through LP's. ELMNT/DRAGONX, ELMNT/HLX, ELMNT/HYPER, etc. By being bonded with all of the ecosystem, the market value of ELMT is a leverage play of all ecosystem tokens combined (including TITANX itself). Официален уебсайт: https://element280.win/ Бяла книга: https://docs.helios-hlx.win/element280 Купете ELMNT сега!

Токеномика и анализ на цената за Element 280 (ELMNT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Element 280 (ELMNT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 135.16K $ 135.16K $ 135.16K Общо предлагане: $ 3.19T $ 3.19T $ 3.19T Циркулиращо предлагане: $ 3.19T $ 3.19T $ 3.19T FDV (оценка при пълна реализация): $ 135.16K $ 135.16K $ 135.16K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Element 280 (ELMNT)

Токеномика на Element 280 (ELMNT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Element 280 (ELMNT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ELMNT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ELMNT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ELMNT, разгледайте цената в реално време на токените ELMNT!

Прогноза за цената за ELMNT Искате ли да знаете какъв път може да поеме ELMNT? Нашата страница за прогноза за цената ELMNT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ELMNT сега!

