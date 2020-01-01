Токеномика на Electronic Gulden (EFL) Открийте ключова информация за Electronic Gulden (EFL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Electronic Gulden (EFL) The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard. There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden. Официален уебсайт: http://www.e-gulden.org/ Купете EFL сега!

Токеномика и анализ на цената за Electronic Gulden (EFL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Electronic Gulden (EFL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Общо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Рекорд за всички времена: $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.149579 $ 0.149579 $ 0.149579 Научете повече за цената на Electronic Gulden (EFL)

Токеномика на Electronic Gulden (EFL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Electronic Gulden (EFL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EFL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EFL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EFL, разгледайте цената в реално време на токените EFL!

Прогноза за цената за EFL Искате ли да знаете какъв път може да поеме EFL? Нашата страница за прогноза за цената EFL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EFL сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!