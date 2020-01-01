Токеномика на Electric Dog Modish (EDM) Открийте ключова информация за Electric Dog Modish (EDM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Electric Dog Modish (EDM) EDM is a groundbreaking cryptocurrency tailored for EDM enthusiasts, managed by the innovative EDM DAO. This dynamic community unites artists, DJs, producers, and fans globally. We craft immersive in-person experiences through spectacular EDM festivals and nurture a vibrant online community. As a token holder, you gain exclusive access to premier EDM events worldwide, with the ability to purchase tickets using EDM tokens and reserve VIP spots. Официален уебсайт: https://www.edmdao.com Купете EDM сега!

Токеномика и анализ на цената за Electric Dog Modish (EDM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Electric Dog Modish (EDM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.31K $ 9.31K $ 9.31K Общо предлагане: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Циркулиращо предлагане: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.31K $ 9.31K $ 9.31K Рекорд за всички времена: $ 0.00711639 $ 0.00711639 $ 0.00711639 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Electric Dog Modish (EDM)

Токеномика на Electric Dog Modish (EDM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Electric Dog Modish (EDM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EDM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EDM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EDM, разгледайте цената в реално време на токените EDM!

Прогноза за цената за EDM Искате ли да знаете какъв път може да поеме EDM? Нашата страница за прогноза за цената EDM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EDM сега!

