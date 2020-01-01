Токеномика на Elawn Moosk (MOOSK) Открийте ключова информация за Elawn Moosk (MOOSK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Elawn Moosk (MOOSK) Moosk is the latest meme coin making waves on Solana. We are a community run project on a mission to Mars, paying tribute to the king of memes, Elon Musk. Join the movement. Официален уебсайт: https://www.elawnmoosk.com/ Купете MOOSK сега!

Токеномика и анализ на цената за Elawn Moosk (MOOSK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Elawn Moosk (MOOSK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 117.50K $ 117.50K $ 117.50K Общо предлагане: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Циркулиращо предлагане: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 117.50K $ 117.50K $ 117.50K Рекорд за всички времена: $ 0.00400402 $ 0.00400402 $ 0.00400402 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00011751 $ 0.00011751 $ 0.00011751 Научете повече за цената на Elawn Moosk (MOOSK)

Токеномика на Elawn Moosk (MOOSK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Elawn Moosk (MOOSK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOOSK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOOSK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOOSK, разгледайте цената в реално време на токените MOOSK!

Прогноза за цената за MOOSK Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOOSK? Нашата страница за прогноза за цената MOOSK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MOOSK сега!

