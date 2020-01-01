Токеномика на El Dorito (DORITO) Открийте ключова информация за El Dorito (DORITO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за El Dorito (DORITO) El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset' Официален уебсайт: https://eldorito.club/ Бяла книга: https://goldpaper.eldorito.club/ Купете DORITO сега!

Токеномика и анализ на цената за El Dorito (DORITO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за El Dorito (DORITO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Общо предлагане: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M Циркулиращо предлагане: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Рекорд за всички времена: $ 0.210234 $ 0.210234 $ 0.210234 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01779741 $ 0.01779741 $ 0.01779741 Текуща цена: $ 0.03793625 $ 0.03793625 $ 0.03793625 Научете повече за цената на El Dorito (DORITO)

Токеномика на El Dorito (DORITO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на El Dorito (DORITO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DORITO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DORITO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DORITO, разгледайте цената в реално време на токените DORITO!

Прогноза за цената за DORITO Искате ли да знаете какъв път може да поеме DORITO? Нашата страница за прогноза за цената DORITO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DORITO сега!

