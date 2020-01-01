Токеномика на Einsteinium (EMC2) Открийте ключова информация за Einsteinium (EMC2), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Einsteinium (EMC2) Einsteinium (EMC2) is a new cryptocoin with the tagline "Cryptocurrency with Wormholes". The goal of Einsteinium is to help invest in the future and fund scientific researches. The Einsteinium Foundation is setup to help raise funds from the community to fund interesting scientific projects. Einsteinium claims no coins have been pre-mined since its inception. It is powered by the Kimoto Gravity Well to ensure fair difficulty adjustment to protect themself from heavy weight miners. In order to fund the Einsteinium Foundation, all mined blocks will make a compulsory 2.5% donation to the foundation fund. The community will then vote as to which scientific project should be funded. EMC2 coin has wallet for all major platform which includes Windows, Mac, and Android. Официален уебсайт: https://www.emc2.foundation/ Купете EMC2 сега!

Токеномика и анализ на цената за Einsteinium (EMC2) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Einsteinium (EMC2), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 44.78K Общо предлагане: $ 245.47M Циркулиращо предлагане: $ 226.94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 48.43K Рекорд за всички времена: $ 2.58 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00019698 Научете повече за цената на Einsteinium (EMC2)

Токеномика на Einsteinium (EMC2): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Einsteinium (EMC2) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EMC2 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EMC2 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EMC2, разгледайте цената в реално време на токените EMC2!

Прогноза за цената за EMC2 Искате ли да знаете какъв път може да поеме EMC2? Нашата страница за прогноза за цената EMC2 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EMC2 сега!

