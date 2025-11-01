Информация за цената за Eigenpie (EGP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.385976 $ 0.385976 $ 0.385976 24-часов нисък $ 0.537656 $ 0.537656 $ 0.537656 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.385976$ 0.385976 $ 0.385976 24-часов висок $ 0.537656$ 0.537656 $ 0.537656 Рекорд за всички времена $ 9.68$ 9.68 $ 9.68 Най-ниска цена $ 0.359252$ 0.359252 $ 0.359252 Промяна на цената (1ч) +0.09% Промяна на цената (1д) -1.93% Промяна на цената (7д) +1.34% Промяна на цената (7д) +1.34%

Цената в реално време за Eigenpie (EGP) е$0.397968. През последните 24 часа EGP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.385976 до най-висока стойност $ 0.537656, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EGP е $ 9.68, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.359252.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EGP има промяна от +0.09% за последния час, -1.93% за 24 часа и +1.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Eigenpie (EGP)

Пазарна капитализация $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M Циркулиращо предлагане 3.69M 3.69M 3.69M Общо предлагане 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Eigenpie е $ 1.47M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EGP е 3.69M, като общото предлагане е 10000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.98M.