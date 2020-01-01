Токеномика на Eggs Finance (EGGS) Открийте ключова информация за Eggs Finance (EGGS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Eggs Finance (EGGS) Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp. Официален уебсайт: https://eggs.finance Бяла книга: https://eggs-finance.gitbook.io/docs Купете EGGS сега!

Токеномика и анализ на цената за Eggs Finance (EGGS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Eggs Finance (EGGS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.08M $ 11.08M $ 11.08M Общо предлагане: $ 32.31B $ 32.31B $ 32.31B Циркулиращо предлагане: $ 32.31B $ 32.31B $ 32.31B FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.08M $ 11.08M $ 11.08M Рекорд за всички времена: $ 0.00113113 $ 0.00113113 $ 0.00113113 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00034265 $ 0.00034265 $ 0.00034265 Научете повече за цената на Eggs Finance (EGGS)

Токеномика на Eggs Finance (EGGS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Eggs Finance (EGGS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EGGS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EGGS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EGGS, разгледайте цената в реално време на токените EGGS!

Прогноза за цената за EGGS Искате ли да знаете какъв път може да поеме EGGS? Нашата страница за прогноза за цената EGGS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EGGS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!