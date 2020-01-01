Токеномика на Eggplant Finance (EGGP) Открийте ключова информация за Eggplant Finance (EGGP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Eggplant Finance (EGGP) Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers. Официален уебсайт: https://eggplant.fi Купете EGGP сега!

Токеномика и анализ на цената за Eggplant Finance (EGGP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Eggplant Finance (EGGP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.92K $ 2.92K $ 2.92K Общо предлагане: $ 476.77K $ 476.77K $ 476.77K Циркулиращо предлагане: $ 435.41K $ 435.41K $ 435.41K FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.19K $ 3.19K $ 3.19K Рекорд за всички времена: $ 9.55 $ 9.55 $ 9.55 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0050326 $ 0.0050326 $ 0.0050326 Текуща цена: $ 0.0066958 $ 0.0066958 $ 0.0066958 Научете повече за цената на Eggplant Finance (EGGP)

Токеномика на Eggplant Finance (EGGP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Eggplant Finance (EGGP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EGGP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EGGP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EGGP, разгледайте цената в реално време на токените EGGP!

Прогноза за цената за EGGP Искате ли да знаете какъв път може да поеме EGGP? Нашата страница за прогноза за цената EGGP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EGGP сега!

