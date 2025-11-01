БорсаDEX+
Цената в реално време на Eggle Energy днес е 0.03422214 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ENG към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ENG в MEXC сега.

Eggle Energy цена (ENG)

1 ENG към USD - цена в реално време:

$0.03425618
+3.60%1D
mexc
Eggle Energy (ENG) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:46:49 (UTC+8)

Информация за цената за Eggle Energy (ENG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.03263493
24-часов нисък
$ 0.03512142
24-часов висок

$ 0.03263493
$ 0.03512142
$ 0.04452341
$ 0.0318392
+0.98%

+3.58%

-0.34%

-0.34%

Цената в реално време за Eggle Energy (ENG) е$0.03422214. През последните 24 часа ENG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03263493 до най-висока стойност $ 0.03512142, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ENG е $ 0.04452341, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0318392.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ENG има промяна от +0.98% за последния час, +3.58% за 24 часа и -0.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Eggle Energy (ENG)

$ 20.35M
--
$ 23.56M
602.45M
697,448,996.2257041
Текущата пазарна капитализация на Eggle Energy е $ 20.35M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ENG е 602.45M, като общото предлагане е 697448996.2257041. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.56M.

История на цените за Eggle Energy (ENG) USD

През днешния ден промяната в цената на Eggle Energy към USD беше $ +0.00118235.
През последните 30 дни промяната в цената на Eggle Energy към USD беше $ -0.0032685292.
През последните 60 дни промяната в цената на Eggle Energy към USD беше $ -0.0043293847.
През последните 90 дни промяната в цената на Eggle Energy към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00118235+3.58%
30 дни$ -0.0032685292-9.55%
60 дни$ -0.0043293847-12.65%
90 дни$ 0--

Какво е Eggle Energy (ENG)

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Eggle Energy (USD)

Колко ще струва Eggle Energy (ENG) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Eggle Energy (ENG) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Eggle Energy.

Проверете прогнозата за цената за Eggle Energy сега!

ENG към местни валути

Токеномика на Eggle Energy (ENG)

Разбирането на токеномиката на Eggle Energy (ENG) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ENG сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Eggle Energy (ENG)

Колко струва Eggle Energy (ENG) днес?
Цената в реално време на ENG в USD е 0.03422214 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ENG към USD?
Текущата цена на ENG към USD е $ 0.03422214. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Eggle Energy?
Пазарната капитализация за ENG е $ 20.35M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ENG?
Циркулиращото предлагане на ENG е 602.45M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ENG?
ENG постигна ATH цена от 0.04452341 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ENG?
ENG достигна ATL цена от 0.0318392 USD.
Какъв е обемът на търговията на ENG?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ENG е -- USD.
Ще се повиши ли ENG тази година?
ENG може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ENG за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Eggle Energy (ENG)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,555.64
$3,854.21
$0.02831
$186.06
$1.0004
$3,854.21
$109,555.64
$186.06
$2.5170
$1,080.94
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.0000715
$0.09550
$0.000736
$0.00033
$0.00000103
$0.0035
$0.0000000000000000000000003100
