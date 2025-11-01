Информация за цената за Eggle Energy (ENG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.03263493 24-часов висок $ 0.03512142 Рекорд за всички времена $ 0.04452341 Най-ниска цена $ 0.0318392 Промяна на цената (1ч) +0.98% Промяна на цената (1д) +3.58% Промяна на цената (7д) -0.34%

Цената в реално време за Eggle Energy (ENG) е$0.03422214. През последните 24 часа ENG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03263493 до най-висока стойност $ 0.03512142, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ENG е $ 0.04452341, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0318392.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ENG има промяна от +0.98% за последния час, +3.58% за 24 часа и -0.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Eggle Energy (ENG)

Пазарна капитализация $ 20.35M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 23.56M Циркулиращо предлагане 602.45M Общо предлагане 697,448,996.2257041

Текущата пазарна капитализация на Eggle Energy е $ 20.35M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ENG е 602.45M, като общото предлагане е 697448996.2257041. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.56M.