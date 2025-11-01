Eggle Energy цена (ENG)
Цената в реално време за Eggle Energy (ENG) е$0.03422214. През последните 24 часа ENG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03263493 до най-висока стойност $ 0.03512142, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ENG е $ 0.04452341, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0318392.
Що се отнася до краткосрочното представяне, ENG има промяна от +0.98% за последния час, +3.58% за 24 часа и -0.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Eggle Energy е $ 20.35M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ENG е 602.45M, като общото предлагане е 697448996.2257041. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.56M.
През днешния ден промяната в цената на Eggle Energy към USD беше $ +0.00118235.
През последните 30 дни промяната в цената на Eggle Energy към USD беше $ -0.0032685292.
През последните 60 дни промяната в цената на Eggle Energy към USD беше $ -0.0043293847.
През последните 90 дни промяната в цената на Eggle Energy към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ +0.00118235
|+3.58%
|30 дни
|$ -0.0032685292
|-9.55%
|60 дни
|$ -0.0043293847
|-12.65%
|90 дни
|$ 0
|--
In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.
This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.
Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.
