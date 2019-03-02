Токеномика на Eggdog (EGG) Открийте ключова информация за Eggdog (EGG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Eggdog (EGG) Eggdog Crypto is an innovative and playful project inspired by the internet meme sensation that took the online world by storm. Originating from a video titled "Meet Eggdog" uploaded by YouTuber Zamsire on March 2, 2019, the Eggdog meme features a 3D model of a dog shaped like an egg, engaging in various comical and absurd scenarios. Since its debut, the Eggdog phenomenon has gained widespread popularity, spawning numerous creative iterations like "Eggdog Diner" on March 12, 2019, also by Zamsire, and a real-life version in a video aptly titled "Eggdog" by YouTuber Rapid Liquid on May 3, 2019. Eggdog Crypto aims to capture the essence of this internet sensation in the world of digital assets. Embracing the whimsical nature of Eggdog, the project introduces a unique and entertaining approach to the crypto space. With a community that appreciates the humor and creativity surrounding Eggdog, the project envisions a lighthearted and engaging environment where users can participate in activities such as stretching Eggdogs into the air ridiculously high or witnessing them dancing in a delightful virtual space. As a testament to the power of internet culture, Eggdog Crypto brings a refreshing and humorous twist to the world of blockchain, inviting users to join the community and explore the fun side of crypto. Официален уебсайт: https://eggdogsol.com/

Токеномика и анализ на цената за Eggdog (EGG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Eggdog (EGG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 99.63K $ 99.63K $ 99.63K Общо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Циркулиращо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 99.63K $ 99.63K $ 99.63K Рекорд за всички времена: $ 0.01890146 $ 0.01890146 $ 0.01890146 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Eggdog (EGG)

Токеномика на Eggdog (EGG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Eggdog (EGG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EGG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EGG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EGG, разгледайте цената в реално време на токените EGG!

Прогноза за цената за EGG Искате ли да знаете какъв път може да поеме EGG? Нашата страница за прогноза за цената EGG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

