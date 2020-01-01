Токеномика на Effective accelerationism (E/ACC) Открийте ключова информация за Effective accelerationism (E/ACC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Effective accelerationism (E/ACC) e/acc is a memecoin inspired by the philosophical movement of the same name. Effective accelerationism, often abbreviated as "e/acc", is a 21st-century philosophical movement that advocates for an explicitly pro-technology stance. Its proponents believe that unrestricted technological progress (especially driven by artificial intelligence) is a solution to universal human problems like poverty, war and climate change. We believe in promoting and supporting this movement by expressing it as a cultural artifact on the blockchain. Официален уебсайт: https://eacconsol.com Купете E/ACC сега!

Токеномика и анализ на цената за Effective accelerationism (E/ACC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Effective accelerationism (E/ACC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 549.49K $ 549.49K $ 549.49K Общо предлагане: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Циркулиращо предлагане: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 549.49K $ 549.49K $ 549.49K Рекорд за всички времена: $ 0.03699783 $ 0.03699783 $ 0.03699783 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00054954 $ 0.00054954 $ 0.00054954 Научете повече за цената на Effective accelerationism (E/ACC)

Токеномика на Effective accelerationism (E/ACC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Effective accelerationism (E/ACC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой E/ACC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой E/ACC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на E/ACC, разгледайте цената в реално време на токените E/ACC!

Прогноза за цената за E/ACC Искате ли да знаете какъв път може да поеме E/ACC? Нашата страница за прогноза за цената E/ACC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените E/ACC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!