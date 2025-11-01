Информация за цената за Edu3Games (EGN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0139043 $ 0.0139043 $ 0.0139043 24-часов нисък $ 0.01469176 $ 0.01469176 $ 0.01469176 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0139043$ 0.0139043 $ 0.0139043 24-часов висок $ 0.01469176$ 0.01469176 $ 0.01469176 Рекорд за всички времена $ 0.04242631$ 0.04242631 $ 0.04242631 Най-ниска цена $ 0.01393422$ 0.01393422 $ 0.01393422 Промяна на цената (1ч) -1.92% Промяна на цената (1д) -5.50% Промяна на цената (7д) -9.15% Промяна на цената (7д) -9.15%

Цената в реално време за Edu3Games (EGN) е$0.01387786. През последните 24 часа EGN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0139043 до най-висока стойност $ 0.01469176, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EGN е $ 0.04242631, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01393422.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EGN има промяна от -1.92% за последния час, -5.50% за 24 часа и -9.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Edu3Games (EGN)

Пазарна капитализация $ 13.91M$ 13.91M $ 13.91M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 13.91M$ 13.91M $ 13.91M Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,999,798.335335 999,999,798.335335 999,999,798.335335

Текущата пазарна капитализация на Edu3Games е $ 13.91M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EGN е 1000.00M, като общото предлагане е 999999798.335335. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.91M.