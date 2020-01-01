Токеномика на Eddie Seal (EDSE) Открийте ключова информация за Eddie Seal (EDSE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Eddie Seal (EDSE) Eddie Seal is a memecoin. The main goal of the project is to entertain people by adding funny animations and memes. We believe that one day we will create a full-length series about Eddie and share it on Netflix. Официален уебсайт: https://eddieseal.org Купете EDSE сега!

Токеномика и анализ на цената за Eddie Seal (EDSE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Eddie Seal (EDSE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.62K $ 13.62K $ 13.62K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.62K $ 13.62K $ 13.62K Рекорд за всички времена: $ 0.00164465 $ 0.00164465 $ 0.00164465 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Eddie Seal (EDSE)

Токеномика на Eddie Seal (EDSE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Eddie Seal (EDSE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EDSE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EDSE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EDSE, разгледайте цената в реално време на токените EDSE!

Прогноза за цената за EDSE Искате ли да знаете какъв път може да поеме EDSE? Нашата страница за прогноза за цената EDSE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EDSE сега!

